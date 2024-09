Duvan Zapata gol al Verona e record | è il miglior marcatore in attività in Serie A

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 20 settembre 2024) Il Torino si gode una notte da primo in classifica trascinato da, bomber da. Grazie alla rete segnata di testa nel 2-3 del Toro a, il bomber colombiano è entrato nella top 50 deii marcatori di ogni epoca del campionato diA. E non è finita qui.è salito a quota 123 gol in carriera inA, gli stessi di Paulo Dybala: i due sono gli attualii marcatori del campionato italiano ancora in. Quello di questa sera è il gol numero 14 in 41 presenze con la maglia del Torino perIn carriera ha segnato 11 gol in 37 presenze con il Napoli dal 2013 al 2015; poi è passato all’Udinese siglando 18 reti in 63 presenze tra il 2015 e il 2017; successivamente 11 marcature in 31 partite alla Sampdoria nella stagione 2017-2018; 5 anni all’Atalanta con 69 gol in 153 partite.