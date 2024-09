Bake Off 20 settembre 2024 | Valeria eliminata foto e streaming

Leggi tutta la notizia su ascoltitv

(Di venerdì 20 settembre 2024) La prima puntata diOff Italiadi stasera, 20, ha visto l’eliminazione di, detto Riky. A giudicare, la giuria formata dagli storici Ernst Knam e Damiano Carrara, con il più recente acquisto Tommaso Foglia. Guida della puntata è stata come sempre Benedetta Parodi, con la presenza fissa, da questa edizione, di Iginio Massari. I 14 aspiranti pasticceri di questa 12esima edizione si sono scontrati nelle 3 classiche sfide: la prova creativa, la prova tecnica e, infine, la prova sorpresa, architettata per mettere in difficoltà i concorrenti. Nella prova creativa, ai concorrenti è stato chiesto di preparare pane e cioccolato. Per la prova tecnica, alla presenza di Iginio Massari, i concorrenti si sono cimentati con un classico della tradizione, ma senza aiuti di elettrodomestici (a parte il forno): la torta diplomatica.