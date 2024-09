Processo Open Arms le parti civili chiedono un milione di euro di risarcimento danni a Salvini

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di venerdì 20 settembre 2024) Gli avvocati della parte civileundidinei confronti dei propri assistiti, sia singoli naufraghi sia associazioni e organizzazioni non governative, nel, iniziato tre anni fa contro Matteo. Il vicepremier è imputato per sequestro di persona e rifiuto di atti d’ufficio. Sul fronte penale, il pm ha chiesto sei anni di carcere. Ora ilriprenderà il 18 ottobre con l’arringa della difesa del leader della Lega che cinque anni fa ha impedito lo sbarco di 147 persone migranti. E, a seguire, se ne terrà un’altra per le repliche affinché poi i giudici si riuniscano in camera di consiglio. Nell’udienza di oggi, tenutasi nell’aula bunker del Pagliarelli a Palermo, era presente per la prima volta anche uno dei migranti coinvolti.