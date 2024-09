Nuova Champions League quanto vale? Ecco soldi cifre e montepremi in palio

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 20 settembre 2024) L’attesa per la2024/25 è praticamente finita: da domani infatti si alzerà il sipario sullacompetizione, piena di novità e con unancora più ricco. La UEFA distribuirà complessivamente 2,467 miliardi di euro nella(mentre sono 565 i milioni destinati all’Europae 285 quelli alla Conference, contro i 465 e i 235 delle scorse edizioni). L’organismo europeo dividerà i guadagni delle squadre nella massima competizione continentale in tre criteri: una prima quota iniziale (670 milioni), una quota di performance per competizione (914 milioni) e una terza e ultima quota di valore finale (853 milioni). Da 2032 milioni di euro si passa dunque agli attuali 2467 milioni. Le squadre partecipanti riceveranno 18,62 milioni ciascuna, mentre per ogni vittoria verranno pagati 2,1 milioni di euro e per ogni pareggio 700.000 euro.