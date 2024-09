Von der Leyen porta a Kiev 35 miliardi di prestiti Tajani dopo il voto Ue | Al fianco dell’Ucraina ma no ai lanci di missili in Russia – Il video

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di venerdì 20 settembre 2024) La Commissione europea fornirà all’Ucraina un prestito di 35di euro. Lo ha annunciato Ursula von der, in visita per l’ottava volta adall’inizio della guerra. «Gli implacabili attacchi russi rendono necessario il continuo sostegno dell’Ue all’Ucraina», ha detto la presidente dell’esecutivo Ue, precisando che il nuovo contributo fa parte del recente impegno collettivo sottoscritto dal G7. Al suo arrivo a, Von dersi è recata al muro della Memoria e ha depositato un mazzo di fiori in omaggio alle vittime della guerra. «A breve inizia la stagione che richiede riscaldamento e lacontinua a prendere di mira le infrastrutture energetiche», scrive von dersu X. «Vengo qui per discutere del sostegno dell’Europa.