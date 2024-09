F1 gara GP Singapore 2024 | programma date e diretta tv

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 20 settembre 2024) La F1 vola aper la diciottesimadel calendario. Il Circus si prepara a correre una delle gare più attese dell’anno, sotto le luci di una città che ha ospitato la primanotturna della storia del campionato. Il Gran Premio diè uno dei più dispendiosi per i piloti, che in media perdono sette chili in sudore nel corso della corsa. Il weekend diandrà in scena tra il 20 e il 22 settembre in un back-to-back con Baku, con lache andrà in scena domenica a partire dalle 14:00 italiane, portando il fine settimana al proprio culmine. La corsa sarà disponibile insui canali di Sky Sport Uno e Sky Sport F1, accessibili previo abbonamento. Gli abbonati potranno inoltre usufruire dellastreaming sulle piattaforme di Sky Go e di NOW. F1,GPtv SportFace.