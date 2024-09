Festival di Open Giorgetti sulla legge di Bilancio | Renderemo strutturale il taglio del cuneo fiscale – Il video

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di venerdì 20 settembre 2024) È iniziata la seconda edizione deldi. Una tre giorni che dal 20 al 22 settembre, a Parma, vedrà alternarsi sul palco di piazza Garibaldi politici, artisti e attori della società che dibatteranno sulle «sfide del futuro». Il primo ospite di oggi è il ministro dell’Economia, Giancarlo. Intervistato, in collegamento, dal direttore di, Franco Bechis, e dall’editore Enrico Mentana, l’esponente del governo Meloni fa un commento sui dati Istat: «Sappiamo che tutti gli istituti statistici europei fanno, in questo periodo, una revisione del Pil. Ci sarà una correzione al rialzo, ma non sarà questa la soluzione dei problemi». Il tema è caldo perché il governo, in queste settimane, sta approntando ladiper il 2025. «Tesoretti non ce ne sono.