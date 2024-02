All’esame per la patente con l’auricolare Denunciato per truffa

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Non ce l’ha fatta, è stato bocciatoe si è pure preso una denuncia. Un altro furbetto dellaè stato scovato da un ispettore che presiedevadi teoria per conseguire la. L’incaricato si è presentato alla Motorizzazione Civile, dove si sarebbe svolto il test, e ha preso visione degli esaminandi. L’occhio esperto dell’ispettore ha notato subito una persona che cercava di passare inosservata e che forse nascondeva qualcosa. In effetti, un cellulare collegato con un auricolare. L’ispettore ha lasciato cominciare l’esame e ha poi chiamato i carabinieri. Il sospettato non ha neppure tentato di nascondersi e ha subito consegnato sia il cellulare sia. L’uomo è stato portato fuori dall’aula e poi accompagnato in caserma, mentre altri militari cercavano di ...

