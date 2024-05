Volley - Lavia | Rotto il ghiaccio nel migliore dei mod - sarà una VNL difficile; Porro | 3-0 importante per il ranking

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 23 maggio 2024) L’Italia sconfigge la Germania in tre set (25-21, 25-18, 25-23) a Rio de Janeiro e comincia neldei modi il suo percorso nella fase a gironi della Nations League 2024, ultimo step valido per la qualificazione olimpica tramite. Gli Azzurri di Fefè De Giorgi, con questo risultato, sono sempre più vicini al pass a cinque cerchi ma dovranno ancora macinare punti da qui al termine della VNL. Così Danieleal sito federale dopo il match: “Abbiamoilneldei modi. Siamo stati bravi a rimanere in partita, soprattutto nel terzo set in cui eravamo tanto sotto. I ragazzi che sono entrati da fuori ci hanno dato veramente una grossa mano, siamo felici della vittoria di squadra perché è una vittoria veramente di tutto il gruppo.una VNLperché comunque tante squadre devono ancora centrare la qualificazione olimpica, compresi noi. Abbiamo avuto poco tempo per ritrovare il ritmo, oggi un po’ si è visto.