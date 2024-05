Italia vincente all’esordio nella Volley Nations League - Giannelli | Pensiamo una partita alla volta

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 23 maggio 2024) L’ha superato 3-0 la Germania. Era importante partire col piede giustorassegna, che mette in palio le Olimpiadi di Parigi, e vede ora gli azzurri al primo posto nel ranking tra le non qualificate. Soddisfatto il capitano Simone: “Siamo stati bravi nel terzo set a capovolgere la situazione, siamo stati bravi a star li, a giocare, ad andare avanti senza lasciar perdere il set, siamo stati compatti e questo dobbiamo portarci avanti. Abbiamo dovuto giocare diverse azioni lunghe, abbiamo buoni margini di miglioramento dal punto di vista tecnico sia sul side out, sulla battuta e sul muro, questo dobbiamo continuare a far meglio“. Il palleggiatore della Sir Susa Vim Perugia ha poi aggiunto: “Era la primadobbiamo rodarci tutti quanti, dobbiamo ricominciare a pensare tutti quanti insieme come giocare bene a pvolo ma è normale, era la prima, vincere non è mai scontato, avantiprossima.