Incendio all’ingresso di un negozio | avrebbe aperto tra pochi giorni Indagano i carabinieri

(Di giovedì 23 maggio 2024) L'si è sviluppato questa notte all'ingresso di un'attività commerciale prossima all'apertura a Pollena Trocchia, nella provincia di Napoli. Indagini in corso per chiarire la dinamica. .

Intervento dei Carabinieri a Giarratana: Arrestato Uomo Dopo Aggressione e Incendio in Casa - Successivamente, l'uomo è stato ammanettato e trasportato in ambulanza all'ospedale Papa Giovanni Paolo II di Ragusa, dove anche i militari coinvolti hanno ricevuto cure per lievi ferite. Dopo gli ...

Camion si ribalta in autostrada e prende fuoco, tragedia sfiorata - L'uomo è stato soccorso dopo poco e trasferito d'urngeza all'ospedale di Sarno. Le operazioni di rimozione del mezzo, invece, sono durate diverse ore, creando inevitabili disagi alla circolazione. ...