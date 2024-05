Perché hanno cacciato proprio Greta Isola dei Famosi - si scopre tutto dopo il suo abbandono

Leggi tutta la notizia su tuttivip

(Di giovedì 23 maggio 2024) La decima puntata de L’dei2024 ha visto un’altra eliminazione e pare che uno dei naufraghi che erano in nomination, in questi ultimi giorni, aveva seriamente stufato gli spettatori. A rischio c’erano il discusso Artur Dainese, la maestrinaZuccarello e l’attore turco Aras Senol. Cosa è successo ieri. Gli ascolti non sembra riusciranno a vedere un buon momento per quanto riguarda quest’edizione, forse una delle più fallimentari nella lunga storia de L’dei2024. Troppi ritiri, critiche agli autori ed il ‘caso’ di Francesco Benigno non ci voleva. Chi è uscito tra Artur Dainese,Zuccarello e Aras Senol?deiè uscitaZuccarello Una percentuale fuori dalla norma, quella che ha spedito ufficialmente a casa uno dei protagonista della 18esima edizione del reality che ha luogo oltreoceano ed i telespettatorigioito sentendo Vladimir Luxuria che leggeva il verdetto.