Rapina violenta a Roma - bottiglia rotta puntata al collo | Dateci i soldi

(Di giovedì 23 maggio 2024) Minacciati con unadi vetro eti. Vittime due uomini che si trovavano alla stazione Tuscolana che si sono visto costretti a consegnare ai malviventie preziosi che avevano indosso. L’intervento della Polizia di Stato – foto repertorio – (ilcorrieredellacitta.com)Ad accorrere sul posto, allertati dalla Sala operativa sono stati gli agenti della Polizia di Stato del VII Distretto San Giovanni. All’arrivo gli agenti si sono fatti raccontare dai due uominiti cosa fosse successo. L’aggressione ricostruita dalle vittime In due erano stati aggrediti da due soggetti che hanno, dapprima, infranto unadi vetro al suolo e poi li avevano minacciati tenendo uno di essi per ilallo scopo dirli dei loro effetti personali, per poi scappare. Le vittime non hanno perso di vista i due allertando i poliziotti mediante il Numerico Unico d’Emergenza 1 1 2 che ha dato la possibilità alla Polizia di correre velocemente sul posto.

