Puma e AC Milan | il nuovo Home Kit del club per la stagione 2024 25

(Di giovedì 23 maggio 2024)E ACCELEBRANO LA LEGACY DEI ROSSONERI CON IL LANCIO DELKIT 24/25e ACpresentano oggi ilkit delper la/25, nato dalla perfetta congiunzione tra la storia dei rossoneri e il futuro del design dei kit. Dalla capitale della moda senza tempo, niente è sinonimo di heritage calcistico come le strisce rossonere di AC, sinonimo di successo, passione e stile, dal campo alle strade dal 1899. Dove il rosso incontra il nero, il calcio incontra la famiglia. Con i classici colori a rappresentare una riproduzione visiva del genoma umano, l’essenza delismo è la passione che scorre come il sangue nelle vene dei tifosi, una tradizione tramandata di generazione in generazione e indossata da alcuni dei più grandi giocatori di sempre. Lo stile classico della nuova maglia, con le sue strisce rossonere e i dettagli bianchi, è un richiamo ai 125 anni di storia del, celebrati anche attraverso una patch dedicata sul retro della maglia, che sarà presente in tutti i kitdi questa