Ascolti tv di mercoledì 22 maggio | chi ha vinto tra Atalanta-Bayer Leverkusen e Isola dei Famosi

(Di giovedì 23 maggio 2024) La sfida in termini ditv tra la finale di Europa League,, trasmessa su Rai1 e l'dei, reality in onda su Canale5. .

Affari Tuoi non in onda oggi, 22 maggio 2024: perché Il motivo - ...questa stagione che ha fatto registrare il record di ascolti. ... Tra Roma, Milan e Atalanta che erano arrivate sino ai quarti, il ... Ora affronterà il Bayer Leverkusen nella finale di Dublino in una ...

Affari Tuoi non in onda oggi, 22 maggio 2024: perché Il motivo - ...questa stagione che ha fatto registrare il record di ascolti. ... Tra Roma, Milan e Atalanta che erano arrivate sino ai quarti, il ... Ora affronterà il Bayer Leverkusen nella finale di Dublino in una ...