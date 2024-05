Mobilità ATA 2024 - il 27 maggio esiti via e-mail e i bollettini sui siti degli Uffici scolastici provinciali

Il diritto al rientro nella scuola di ex titolarità spetta a chi è stato trasferito a domanda condizionata oppure d'ufficio senza aver presentato domanda. Quando si concretizza. L'articolo Mobilità docenti 2024, chi è potuto rientrare nella scuola di ex titolarità. orizzontescuola

Dopo le operazioni di mobilità 2024-25 (trasferimenti e passaggio di cattedra/ruolo) dei docenti di ruolo gli Uffici scolastici provinciali pubblicano le classi di concorso in esubero. I dati sono utili ai fini delle procedure delle immissioni in ruolo per il prossimo anno scolastico. orizzontescuola

Dal Salone del Camper un utile vademecum per cucinare in camper - L'appuntamento è fissato dal 14 al 22 settembre 2024 alle Fiere Parma , dove gli amanti del plein air potranno immergersi su tutte le novità del mondo dei veicoli ricreazionali. Anche per la ...

Lello Sforza, il candidato 'ciclista': "Il mio record Duemila km percorsi in Svezia. Il bike sharing a Bari l'ho suggerito io" - Lello Sforza, lei è candidato nella lista Laforgia sindaco al consiglio comunale. Ed è il profeta della mobilità sostenibile a Bari. Quando ha visto la prima volta una bicicletta "A sei anni. Me la regalarono per la prima comunione nel 1966".