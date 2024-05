Supervivientes - un concorrente sparisce dall’isola e viene ritrovato dopo ore dall’esercito | ecco cosa è accaduto

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 23 maggio 2024) Momenti di panico vissuti a, versione spagnola della nostra Isola Dei Famosi. Domenica 19 maggio ilAngel Cristo Jr, in seguito ad un brusco litigio, ha fatto perdere per diverse ore le sue tracce dalla spiaggia dell’Honduras. Proprio per questo motivo la produzione di Telecinco, la Canale5 spagnola per intenderci, ha chiesto l’aiuto dell’esercito honduregno per tornare sulle tracce di Cristo. Tutto è cominciato quando il 43enne, figlio dell’attrice Barbara Rey e dell’artista circense Angel Cristo, ha intavolato un’accesa discussione con la naufraga modella Aurah Ruiz. Al termine dello scontro, Angel ha deciso di allontanarsi spingendosi all’esterno dell’area “safe” messa a disposizione della produzione, arrivando fino al temuto Cayo Cochino Menor. In questa zona infatti il pericolo è in agguato tra burroni, sterpaglie e fauna selvatica. Ebbene,3 ore fallimentari di ricerche senza sosta,ha richiesto il supporto nelle ricerche da parte della marina militare.