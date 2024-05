Giovanni Falcone morto nella strage di Capaci - dopo 32 anni resta il mistero della previsione di Sbardella

Stage di Capaci, ricordare Giovanni Falcone attraverso le sue parole: monito per il presente, speranza per il futuro Le frasi di Giovanni Falcone, magistrato antimafia italiano ucciso dalla mafia nel 1992, continuano a risuonare con forza e attualità a distanza di oltre trent’anni. 361magazine

“La mafia non fa mai omicidi simbolici, non spara mai nel mucchio. Ogni omicidio risponde a una sua ben precisa causale. Ogni omicidio, di pubblici funzionari, ha creato scompiglio”. E ancora. “Si muore (in queste vicende di mafia ndr), quando, certe volte anche inconsapevolmente, un dito indice che proviene dall’interno delle Istituzioni, ti offre alla vendetta mafiosa e ciò avviene non soltanto se tu fai un passo avanti ma se quelli che stanno accanto fanno un passo indietro”.

ilfattoquotidiano