Milan - la contestazione della Curva Sud contro Cardinale non si ferma | servirà a qualcosa?

Il tifo organizzato del Milan è in protesta contro la società da ormai diverse settimane. I risultati sul campo della squadra rossonera non sono stati soddisfacenti in questo ultimo periodo, ma contro la Salernitana, ultimo appuntamento stagionale, i ragazzi di Pioli potranno godere del supporto della Curva Sud. sportface

La Curva Sud del Milan ha emesso un comunicato in cui tuona ancora contro la società. Ma torna sui suoi passi in merito alla protesta. pianetamilan

La Curva Sud del Milan continua con la protesta di rimanere in silenzio, come successo la scorsa settimana col Genoa. Contro il Cagliari nel match di domani sera non canterà. Milan, Curva Sud in silenzio anche nel match contro il Cagliari In attesa di risposte concrete dal club sul futuro, la Curva Sud del Milan proseguirà lo sciopero del tifo; non è da escludere che verranno esposti nuovi striscioni.

