Silvana Inserra - ex modella morta dopo l' intervento di liposuzione | condannata a 2 anni l' anestesista

(Di giovedì 23 maggio 2024) Per la morte di, ladi 47deceduta nel febbraio 2020aver subito undinella clinica romana "Gmg Italia", è stata

Doveva essere un intervento di routine e invece, Silvana Inserra, 47 anni, ex modella campana è morta a sei giorni dall?intervento. Ieri, l?anestesista Silvana Scarcia. ilmattino

Silvana Inserra era una ex modella di 47 anni morta nel febbraio del 2020 dopo aver subito un intervento di liposuzione nella clinica romana ‘Gmg Italia’. Ora è arrivata la sentenza: l’anestesista Silvana Scarcia D’Aprano è stata condannata a due anni di reclusione. thesocialpost

Silvana Inserra, ex modella morta dopo la liposuzione: anestesista condannata a 2 anni - Per il giudice è stata lei la responsabile della morte di Silvana Inserra , la modella di 47 anni morta nel febbraio 2020, appena pochi giorni dopo aver subito un intervento di liposuzione nella clinica romana "Gmg Italia". Per questo ieri l'anestesista ...

Silvana Inserra, ex modella morta dopo la liposuzione: anestesista condannata a 2 anni - Per il giudice è stata lei la responsabile della morte di Silvana Inserra , la modella di 47 anni morta nel febbraio 2020, appena pochi giorni dopo aver subito un intervento di liposuzione nella clinica romana "Gmg Italia". Per questo ieri l'anestesista ...