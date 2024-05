Il sogno di Ed - a 90 anni è riuscito a volare nello Spazio | è l’astronauta più anziano di sempre

(Di giovedì 23 maggio 2024) Classe 1933, l'ex pilota collaudatore Ed Dwight è diventato l'astronauta piùnella storia dell'esplorazione spaziale. Il 19 maggio ha volato a bordo della New Shepard, il progetto per il turismo spaziale di Blue Origin. Il viaggio inaugurale di questa capsula, nel 2021, era stato fatto da Jeff Bezos. .

