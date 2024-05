Campi Flegrei | l’Unione Europea in costante monitoraggio Pronti ad aiutare in caso di necessità

“Dobbiamo essere pronti ad ogni evenienza. Le stime saranno fatte nei prossimi giorni, ma servono oltre 500 milioni di euro per la messa in sicurezza degli edifici nei Campi Flegrei“. E non solo: “Stiamo valutando se non sia anche utile la strada di sostenere il cittadino che volesse lasciare quella zona”.

