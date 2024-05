Separazione ufficiale in una Big - panchina a un ex Juve

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di giovedì 23 maggio 2024)in una big dopo una stagione alquanto deludente. E per il successore in lizza c’è anche un exntus. Ecco cosa sta succedendo proprio in queste ore La stagione è stata deludente. E il rapporto non è mai decollato. Insomma, lasembrava da diverso tempo nell’aria e da un paio di giorni è anche: Mauricio Pochettino non è più l’allenatore del Chelsea. Pochettino (Lapresse) – Ilveggente.itCi si aspettava di più dal tecnico argentino, che non è riuscito a centrare la qualificazione alla prossima Champions League nonostante una rosa abbondante e ricca di campioni. Ma l’avvio di campionato è stato disastroso e, nonostante nell’ultimo periodo le cose siano un poco migliorate, non ha permesso allo stesso ex Psg di salvare il proprio posto di lavoro. LaBlues, quindi, è libera. E da quelle parti il casting per capire chi sarà il successore è già iniziato.