Piazza Lanza | droga - armi e rapine per un detenuto del carcere | cinque arresti – VIDEO

(Di giovedì 23 maggio 2024) Il 16 maggio 2024, su disposizione di questa Procura Distrettuale della Repubblica, la Polizia di Stato di Catania ha dato esecuzione ad un’ordinanza di applicazione di misura custodiale coercitiva, emessa in data 09.05.2024 dal G.I.P. del Tribunale di Catania, nei confronti disoggetti, un 43 enne, un 53enne, due 59enni e un 66enne, in relazione ai delitti di rapina aggravata, furti in abitazione e all’interno di autovetture nonché di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti destinate in favore di un soggettopresso la Casa Circondariale di Catania. Le indagini, coordinate da quest’Ufficio ed eseguite dalla locale Squadra Mobile – Sezione Reati contro il Patrimonio e la P.A. Squadra Antirapina, hanno permesso di acquisire, allo stato degli atti e in relazione ad una fase processuale che non ha ancora consentito l’intervento delle difese, elementi che dimostrerebbero il coinvolgimento, a vario titolo e con differenti profili di responsabilità, di tutti gli indagati in una serie di attività delittuose di natura principalmente predatoria.