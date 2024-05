Omicidio Bonomelli - chiesti 29 anni di carcere per Matteo Gherardi | “Ha ideato l’imboscat - l’obiettivo era derubarlo”

L'imprenditore Angelo Bonomelli è stato trovato morto nel novembre 2022 nel suo Suv in un parcheggio nella Bergamasca. Matteo Gherardi, a processo con altre 3 persone, ha dichiarato di averlo rapinato perché doveva saldare un debito da 350 euro, ma che non aveva intenzione di ucciderlo. fanpage

Entratico. Non furono poche gocce di Rivotril ad uccidere l’imprenditore Angelo Bonomelli, secondo il medico legale Matteo Marchesi che praticò l’autopsia sulla salma, ma un intero boccettino. Dichiarazioni, queste, che si discostano diametralmente da quanto dichiarato da uno dei principali imputati del processo per omicidio volontario aggravato. bergamonews

Entratico. Ventinove anni per Matteo Gherardi, 28 per Omar Poretti e 24 per Jasmine Gervasoni e Luigi Rodolfo Gherardi. Al termine di una requisitoria durata più di 4 ore, sono queste le richieste di condanna che il pubblico ministero Chiara Monzio Compagnoni ha avanzato per i 4 imputati dell’omicidio e della rapina pluriaggravata dell’ottantenne Angelo Bonomelli. bergamonews

