La Cina ha iniziato manovre militari per circondare Taiwan

Due giorni di esercitazioni militari, come “forte punizione per gli atti separatisti delle forze ‘indipendentiste di Taiwan’ e come un severo avvertimento contro le interferenze e le provocazioni di forze esterne”, annuncia la Cina, tre giorni dopo l’insediamento sull’isola del nuovo presidente Lai Ching-te (William Lai).

