Crosetto risponde a Trump e fa il pieno di carri armati | servono 25 miliardi

Leggi tutta la notizia su europa.today

(Di domenica 18 febbraio 2024) Il ministrovuole piùper l'esercito, come non si vedeva dalla guerra fredda. I conflitti in corso stanno mostrando criticità e arretratezze delle forze armate italiane. Anche perché il futuro della Nato non è scontato, come ha fatto intendere Donald, mentre l'Italia...