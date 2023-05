De Laurentiis annuncia | “Stiamo comprando un giocatore giapponese”

Leggi su spazionapoli

(Di lunedì 29 maggio 2023) Si è conclusa da poco l’intervista di Aurelio Deai microfoni di Rai 3 durante il programma Che Tempo Che Fa, presentato da Fabio Fazio. Il patron azzurro ha ripercorso l’intero suo percorso al Napoli da quando l’ha acquistato nel 2004 per 32 milioni di euro, fino allo storico scudetto conquistato quest’anno. Nel corso dell’intervista ha parlato anche dell’espansione del brand Napoli nel mondo e ha spiegato come secondo la Nielsen i tifosi azzurri nel mondo occidentale sono circa 120 milioni. DeNapoliAi microfoni di Fazio, ha poi spiegato quale sarà la prossima mossa per espandere il mercato azzurro anche in oriente. Di seguito le sue parole: Comprerà anche un giapponese per espandere il mercato? “Lofacendo, prima di venire qui, un mio amico mi ha mandato la bozza di contratto per farmi da scout in ...