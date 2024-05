Vannacci a ruota libera | puttan tour e nordafricani che “puzzano diversamente”

(Di giovedì 9 maggio 2024) Dopo la proposta di classi separate per disabili, il generale Robertoè ormai a. "Icon gli amici? ma solo per guardare la mercanzia delle signore", è l'ennesima sparata del capolista della Lega alle prossime elezioni europee. Perinoltre, i"sono uguali a noi", ma "puzzano diversamente".

Il colonnello Paglia: “Vannacci Deve rispettare le regole” - Il colonnello Paglia: “vannacci Deve rispettare le regole” - Paglia in questa intervista si sofferma anche sul perché il generale vannacci in questo periodo non ha rispettato le regole. Il colonnello ricorda che stiamo parlando di un militare e per questo non ...

L’ufficiale medaglia d’oro: Vannacci rispetti le regole, come può dire chi è normale - L’ufficiale medaglia d’oro: vannacci rispetti le regole, come può dire chi è normale - L’inIl colonnello Paglia: ecco perché dico che il generale, candidato con la Lega, infanga la divisa ...

