Tottenham Hotspur vs Burnley – probabili formazioni

(Di giovedì 9 maggio 2024) Sia ilche ilpotrebbero essere condannati a un destino indesiderato in Premier League in caso di sconfitta nella sfida di sabato 11 maggio alStadium. I Lilywhites hanno visto ulteriormente compromesse le loro scarse possibilità di accedere alla Champions League dopo la sconfitta per 4-2 contro il Liverpool, mentre i Clarets sono sull’orlo della retrocessione dopo la sconfitta per 4-1 contro il Newcastle United. Il calcio di inizio divsè previsto alle 16 Anteprima della partitavsa che punto sono le due squadreAnziché sbraitare e inveire ...

Futuro Conte, il mistero s’infittisce ancora: le clamorose richieste al Napoli - Futuro Conte, il mistero s’infittisce ancora: le clamorose richieste al Napoli - Futuro Antonio Conte: il tecnico salentino non ha ancora sciolto le riserve in vista della prossima stagione; le clamorose richieste al Napoli Un vero e proprio enigma, un Thriller di mercato i cui ti ...

Non solo Atletico, anche la Roma su Omorodion - Non solo Atletico, anche la Roma su Omorodion - L'Atleti segue con attenzione le magnifiche prestazioni di Samu Omorodion, in prestito al Deportivo Alavés. L'attaccante è stato un elemento fondamentale ...

Le maglie speciali del Newcastle per i non udenti in tribuna - Le maglie speciali del Newcastle per i non udenti in tribuna - Sabato 11 maggio contro il Brighton, il club inglese tornerà a indossare le maglie inaugurate a metà aprile: sono fornite di microfoni e sensori in grado di captare i suoni che arrivano dagli spalti e ...