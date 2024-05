Matteo Falcinelli - spunta un nuovo video choc della tortura | Ti sei meritato le manette…

(Di giovedì 9 maggio 2024) Dopo che la polizia di Miami ha annunciato di aver aperto un’inchiesta per le torture alle quali è stato sottopostounineditoche peggiorerebbe ulteriormente la posizione degli agenti. Il giovane 25enne fu arrestato con l’accusa di resistenza e oltraggio alle forze dell’ordine e di violazione di domicilio, dopo aver provato a rientrare nel locale per recuperare i suoi due cellulari. Dopo il primo scioccante, doveviene sottoposto alla barbara pratica dell’incaprettamento, ne èta un altro che documenta ulteriori torture alle quali è stato sottoposto il ragazzo. Le minacce Nelsi vedein una cella seduto su una ...

È stato diffuso un Nuovo video dell'arresto del 25enne Matteo Falcinelli . Nel filmato il ragazzo si trova in commissariato e chiede a un agente perché è stato ammanettato. Il poliziotto risponde: “Le hai meritate. Devi comportarti bene, altrimenti ...

Spunta un nuovo video di Matteo Falcinelli in manette dopo l'arresto a Miami: il confronto con la polizia Usa - Spunta un nuovo video di matteo falcinelli in manette dopo l'arresto a Miami: il confronto con la polizia Usa - Emerge un nuovo inquietante video relativo all’arresto avvenuto a Miami dello studente originario di Spoleto matteo falcinelli. Nel filmato fino ad ora inedito si vede il giovane in manette parlare ...

Matteo Falcinelli, spunta un nuovo video della polizia: «Ti sei meritato le manette». Poi la minaccia: «Se non ti comporti bene...» - matteo falcinelli, spunta un nuovo video della polizia: «Ti sei meritato le manette». Poi la minaccia: «Se non ti comporti bene...» - Nuovi dettagli sull'arresto di matteo falcinelli emergono da un filmato rimasto finora inedito. Il 25enne di Spoleto, fermato dalla polizia a Miami nella notte fra il 24 e il 25 febbraio, ...

Falcinelli: "Non ho fatto niente, pago la cauzione" - falcinelli: "Non ho fatto niente, pago la cauzione" - Spunta un nuovo video dell'arresto di matteo falcinelli, il ragazzo di 26 anni tenuto legato e malmenato dalla polizia di Miami nel febbraio ...