LIVE Giro d’Italia 2024 - tappa di oggi in DIRETTA | Sanchez beffa Alaphilipp - caduto Caru -o, bene Tiberi

17.02 Pogacar resta chiaramente in maglia rosa. 17.01 Grande delusione pere, che non è più il campione capace di vincere due Mondiali di fila. Fosse stato quello di un tempo, sullo strappo finale avrebbe certamente staccatoe Plapp. Allo sprint, invece, si sapeva che lo spagnolo sarebbe stato un osso duro. 16.59 4° a 23? Piccolo, a 30? il gruppo maglia rosa che viene regolato da Narvaez. 16.59 E vince infatti Pelayo! Battutie e Plapp. 16.58 Siamo allo sprint a 3! 16.58 20? di vantaggio.e, Plapp esi giocano la. Occhio che lo spagnolo è veloce, non sarà facile ...

16.31 INIZIA IL TERZO ED ULTIMO TRATTO IN STERRATO! 16.30 Alaphilippe , Plapp e Sanchez sono al comando con 1'36" su Trentin, Fiorelli, Vendrame e Groves, 2'01" su ...

16.52 Vanno via Sanchez e Alaphilippe, ma rientra Plapp salendo col proprio passo. A 30? il gruppo. Occhio a Pogacar… 16.52 Scatta Plapp, Sanchez risponde e lo ...

Giro d’Italia a Napoli 2024, torna il Village in piazza del Plebiscito: gli eventi della tappa del 12 maggio - giro d’Italia a Napoli 2024, torna il Village in piazza del Plebiscito: gli eventi della tappa del 12 maggio - Villaggio in piazza del Plebiscito 11 e 12 maggio. Chiuse alcune uscite della Tangenziale. Linee bus deviate o sospese. Oltre 400 agenti della Polizia locale per il dispositivo di traffico per la nona ...

Giro d'Italia - Valgren: "Deluso No, sono grato di essere ancora un ciclista. Non credevo di avere ancora un contratto" - giro d'Italia - Valgren: "Deluso No, sono grato di essere ancora un ciclista. Non credevo di avere ancora un contratto" - giro D'ITALIA - Valgren ha perso la volata a due con Benjamin Thomas al termine della tappa di Lucca, ma il danese non è comunque deluso. È tornato a competere ...