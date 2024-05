Angelina Mango - dall’Eurovision alla convivenza | amore e carriera a gonfie vele

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di giovedì 9 maggio 2024)questa sera salirà sul palco dell’Eurovision per rappresentare l’Italia insieme a 15 artisti che rappresenteranno altrettanti Paesi, vincitrice di Sanremo 2024 con il brano “La noia”, questa sera salirà sul palco dell’Eurovition Song Contest a Malmo, in Svezia. Qui rappresenta l’Italia con il brano “La Noia” e si esibirà con altri 15 artisti di altrettanti Paesi. Per l’artista è stato un anno di belle novità non solo in ambito lavorativo e professionale ma anche in ambito sentimentale. Infatti la giovane cantante è andata a convivere col suo fidanzato Antonio Cirigliano.ne ha parlato in una recente intervista al magazine Tv Sorrisi e Canzoni. «Vivo a Milano con il mio fidanzato», facendo capire di aver iniziato la. Antonio ...