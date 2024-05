Napoli sull’asso del Bayer Leverkusen - bomba dall’agente | Ne parleremo a fine mese

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di giovedì 9 maggio 2024) Ildovrà necessariamente rinforzare il reparto difensivo la prossima estate: l’agente dell’obiettivo azzurro svela i piani futuri del giocatore. Il crollo delin questa stagione è stato verticale. Gli azzurri non hanno saputo reagire alle difficoltà che la stagione post scudetto ha rappresentato e hanno fallito ogni obiettivo stagionale che si erano prefissati nel corso della scorsa estate. Uno dei motivi che ha portato a questa stagione molto deludente è sicuramente la scarsa compattezza difensiva. Gli azzurri, dopo l’addio di Kim MinJae, si sono ritrovati con Juan Jesus titolare. Sulla sua professionalità e sulla sua importanza all’interno dello spogliatoio non si possono che spendere belle parole, ma sul suo reale apporto in campo è tutt’altro discorso. Juan Jesus, infatti, era stato preso a parametro zero per fare il quarto centrale e ...