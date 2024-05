Firenze - 15enne denuncia una violenza sessuale durante la gita scolastica

(Di giovedì 9 maggio 2024) Una studentessa straniera di 15 anni hato alla polizia, accompagnata dall’insegnante con cui si era confidata, di aver subito una, in una camera dell’albergo in cui alloggiava con il resto della classe. Secondo le informazioni raccolte dagli investigatori, il presunto aggressore sarebbe uno studente italiano, appena maggiorenne, di un altro istituto. È infatti questo il periodo delle gite di fine anno e il capoluogo toscano viene spesso scelto come meta dalle scuole di tutta Italia e non solo. Lo studente ha conosciuto lain hotel e l’avrebbe poi costretta a un rapportoin una delle camere, la notte tra domenica e lunedì scorso. La vittima ha raccontato quanto successo alle sue compagne di classe e ha poi parlato anche con una ...

Firenze , 9 maggio 2024 – Una presunta violenza sessuale sarebbe avvenuta tra domenica e lunedì scorsi in un albergo fiorentino, vittima una quindicenne straniera in gita scolastica nel capoluogo toscano. Il presunto aggressore sarebbe un ...

Ha 15 anni, è una studentessa straniera in gita a Firenze : avrebbe subìto una violenza sessuale. Per il momento presunta. A raccontare il caso, oggi 9 maggio 2024, il Corriere Fiorentino: la violenza si sarebbe consumata tra domenica 5 e lunedì 6 ...

Firenze, torna la maratona in memoria di Michela Noli - firenze, torna la maratona in memoria di Michela Noli - firenze, 9 maggio 2024 – Torna la maratona “Corri Per Michela ”, che per il settimo anno dà appuntamento alla città per una corsa non competitiva con lo scopo di creare un momento di aggregazione e co ...

15enne in gita denuncia violenza sessuale da parte di un altro studente - 15enne in gita denuncia violenza sessuale da parte di un altro studente - Presunta violenza sessuale su una 15enne in gita scolastica. L’episodio, come riporta l’edizione odierna del Corriere Fiorentino, sarebbe avvenuto nella notte tra domenica e lunedì in un albergo del c ...

A Firenze torna corsa per ricordare vittime femminicidio - A firenze torna corsa per ricordare vittime femminicidio - Domenica 12 maggio a firenze torna l'appuntamento con Corri per Michela, l'evento podistico contro la violenza sulle donne dedicato a Michela Noli, la 31enne fiorentina uccisa nel 2016 dall'ex marito ...