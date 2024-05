Xbox | prima della chiusura Tango Gameworks era al lavoro su Hi-Fi Rush 2

(Di giovedì 9 maggio 2024) Ieri, 8 maggio, come un fulmine a ciel sereno, Microsoft ha deciso di chiudere ben 4 studi di sviluppo, senza alcun preavviso. Uno dei quattro è proprio, la madre del rhythm game Hi-Fi. Secondo un report,di essere chiuso, lo studio aveva preparato una breve presentazione su un sequel del videogioco, da proporre a Microsoft, che avrebbe poi accettato o rifiutato. Dopo aver sviluppato il survival horror The Evil Within e il suo seguito,cambia totalmente genere e il 25 gennaio 2023, pubblica, tramite Bethesda, Hi-Fi, un rhythm-game d’azione in cui i personaggi, il mondo e i combattimenti si muovono a tempo di musica. In pochissimo tempo, il gioco ottiene un grande successo, tanto da ottenere ben cinque candidature ai Game ...

