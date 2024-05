Il padre di Gaia von Freymann | Sono passati 2 anni e mezzo dalla condanna di Pietro Genovese ma il Tribunale non ha deciso sulla pena

(Di giovedì 9 maggio 2024) “duesentenza dia 5e 6 mesi e siamo ancora in attesa che ildi sorveglianza si pronunci per lache deve scontare. Non sappiamo ancora nulla”. A dirlo è Edward von, il papà di(a sinistra nella foto, ndr), la 16enne travolta e uccisa da un’auto alla fine di dicembre 2019 mentre attraversava corso Francia, a Roma, insieme alla sua amica e coetanea Camilla Romagnoli. Von, in precedenza a sua volta vittima di un incidente stradale a seguito del quale ha perso l’uso delle gambe, è intervenuto questa mattina a Napoli all’iniziativa “Sii saggio, guida sicuro” . L’uomo ha creato una fondazione, la Fondazione ...

