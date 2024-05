Como-Cosenza e Spezia-Venezia - Serie B | diretta t - probabili formazio -i, pronostici

(Di giovedì 9 maggio 2024)sono due partite della trentottesima giornata diB e si giocano venerdì alle 20:30:tv, streaming,ni,. Lo scialbo 0-0 di Modena ha rimandato tutto all’ultima giornata. Nel caso in cui avesse vinto in Emilia ilstarebbe già festeggiando la promozione ed invece dovrà necessariamente battere ilin un “Sinigaglia” stracolmo per evitare brutte sorprese proprio a pochi metri dal traguardo. Con una vittoria, infatti, i lariani diventerebbero irraggiungibili per il, a -2 dallane allenata da Osian Roberts. Strefezza del– IlVeggente.it (Lapresse)Discorso ...

ROMA - Ultima giornata di campionato per la Serie B. Le gare del 38esimo turno si giocheranno tutte in contemporanea alle 20.30 di venerdì 10 maggio ed emetteranno gli ultimi verdetti per promozione, playoff, playout e retrocessioni. Tra le ...

Lo Spezia si gioca tutto col Venezia, D’Angelo: “Daremo il massimo” - Lo Spezia si gioca tutto col Venezia, D’Angelo: “Daremo il massimo” - La Spezia – « Pensiamo solo al campo ». Traccia la via Luca D’Angelo. Lo Spezia è all’ultimo bivio della stagione. Le strade sono due: da una parte la salvezza diretta, dall’altra i play-out. Si decid ...

Venezia, Vanoli: “Abbiamo l’1% di salire direttamente in A, vogliamo dare tutto” - Venezia, Vanoli: “Abbiamo l’1% di salire direttamente in A, vogliamo dare tutto” - Le parole in conferenza stampa del tecnico del Venezia alla vigilia della sfida contro lo Spezia, in programma al "Picco".

Serie B, ultima giornata: i possibili verdetti, Como a un passo dalla A, la classifica avulsa - serie B, ultima giornata: i possibili verdetti, Como a un passo dalla A, la classifica avulsa - Un impegno meno ostico, sulla carta, rispetto a quello che attende lo Spezia di Luca D’Angelo, che affronterà un Venezia ancora in corsa per la promozione diretta in serie A. Sarà battaglia vera al ...