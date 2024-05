Busto Arsizio - gli eco-attivisti di nuovo in presidio contro la realizzazione dei campi da padel | lavori sospesi

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 9 maggio 2024)(Varese) – L’avevano annunciato che sarebbero tornati al cantiere a Madonna in Campagna, nel rione di Sacconago a, dove sono stati avviati iper realizzaredae da calcetto tagliando una trentina di alberi. Gli eco-, due dei quali nei giorni scorsi si sono arrampicati sulle piante per protestail cantiere, stamattina si sono ripresentati. Il Gruppo Tanuki così si chiamano hanno ottenuto un altro rinvio dei. Oggi al sit –in si sono presentati anche numerosi residenti nel rione di Sacconago da cui la scorsa settimana è partita la raccolta di firme a sostegno della petizione per salvare dal taglio gli alberi che invece verrebbero sacrificati ai ...