(Di giovedì 9 maggio 2024) Carmignano, 9 maggio 2024 –, la sorella della più nota Belen, ha scelto la splendidadi, a Carmignano, per lecon il fidanzato. E il conto alla rovescia per il gran giorno è ormai scattato: la cerimonia è prevista per il 30 giugno proprioMedicea ‘La Ferdinanda’, aperta sui colli e sui vigneti del Montalbano. Costruita nel 1596, la Tenuta richiama ancora oggi i fasti rinascimentali della famiglia de’ Medici che la fecero costruire come tenuta di caccia: ogni spazio ha una sua anima, una sua storia, meravigliosi decori e un fascino fuori dal tempo. E sembra proprio che la showgirl e il modello, che lì hanno già fatto vari sopralluoghi, siano rimasti estasiati dalla ...

Ieri sera è andata in onda su Rai Due una nuova puntata di Stasera c’è Cattelan , lo show in seconda serata di Alessandro Cattelan , che settimanalmente ospita personaggi del mondo dello sport, della televisione, del cinema e del web. Tra gli ospiti ...

Nozze in Toscana per Cecilia Rodriguez. Il ‘sì’ con Ignazio Moser nella Villa di Artimino - nozze in Toscana per cecilia Rodriguez. Il ‘sì’ con Ignazio Moser nella Villa di Artimino - Carmignano, 9 maggio 2024 – cecilia Rodriguez, la sorella della più nota Belen, ha scelto la splendida Villa di Artimino, a Carmignano, per le nozze con il fidanzato Ignazio Moser. E il conto alla rov ...

Le pubblicazioni in Comune, le nozze a Lipari: Diletta Leotta e Loris Karius si sposano - Le pubblicazioni in Comune, le nozze a Lipari: Diletta Leotta e Loris Karius si sposano - Sul sito del comune di Milano sono comparse le pubblicazioni delle prossime nozze di Loris Karius e Diletta Leotta. Tutto quello che si sa sulle nozze ...

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, il matrimonio il 30 giugno: location e invitati. Belen damigella d'onore - cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, il matrimonio il 30 giugno: location e invitati. Belen damigella d'onore - Il countdown è iniziato: mancano meno di due mesi al 30 giugno, giorno in cui cecilia Rodriguez e Ignazio Moser saranno pronti a pronunciare il fatidico «sì», ...