NOW aumenta i prezzi anche delle offerte per sempre Ma formalmente poteva farlo

(Di giovedì 9 maggio 2024) Diversi lettori ci hanno segnalato che NOW sta inviando lettere di aumentoa coloro che avevano sottoscritto una offerta “per”. Non si tratta di un errore....

Tempo di lettura: < 1 minuto“Con l’aumento del turismo a Napoli e in Campania, è chiaro che anche le truffe ai poveri turisti e cittadini aumentano . Come nelle grandi città d’Italia e d’Europa bisogna stare attenti. In queste ore stava ...

Trovare il “nome” giusto a una casa ne aumenta il valore, in UK ne sono sicuri - Trovare il “nome” giusto a una casa ne aumenta il valore, in UK ne sono sicuri - Secondo uno studio di Savills per il mercato britannico, trovare per il nome giusto per una casa può renderla più attrattiva per i potenziali acquirenti e persino far lievitare il prezzo. Nel Regno Un ...

Ue: 'Il nuovo assegno di inclusione aumenta la povertà in Italia' - Ue: 'Il nuovo assegno di inclusione aumenta la povertà in Italia' - anche i salari, "strutturalmente bassi", rappresentano una ... evidenziando che "mentre il potere d'acquisto nell'Ue è aumentato del 2,5%, in Italia si è ridotto del 2%". "La stagnazione salariale, la ...

Il rapporto Ue: “Con l’Assegno di inclusione aumenta l’incidenza della povertà” - Il rapporto Ue: “Con l’Assegno di inclusione aumenta l’incidenza della povertà” - L’analisi della Commissione: pesano le maglie più strette rispetto al Reddito di cittadinanza. La zavorra del lavoro atipico e degli stipendi stagnanti: “In ...