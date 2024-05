La Meloni tira dritto sul premierato | Basta capi senza voto del popolo

(Di giovedì 9 maggio 2024) Il premier: «Nell’ultima legislatura abbiamo avuto tre esecutivi che non avevano avuto legittimazione diretta. La riforma non tocca il Colle». Battibecco con Elly Schlein che minaccia di fermare le novità «con i nostri corpi».

Roma, 5 mar. (Adnkronos) – “Non ho avuto bisogno di vedere i Trattori in piazza per sapere che gli agricoltori avevano oggettivamente delle difficoltà. Le norme dell’Ue non hanno avviato una transizione ecologica, ma una transizione ideologica”. ...

Bassetti commenta le parole di Giorgia Meloni sui possibili Effetti avversi da Vaccino e finisce in testa coda . Dopo aver commentando in modo negativo i no vax negli ultimi anni, il primario ha aperto una porta dopo il discorso del premier da ...

“Io mi occupo di cose serie e temo che il dibattito si stia orientando su una scarica di veleni e di delegittimazione dell’avversario che dimostrano quanto debole sia diventata la politica negli ultimi anni in Italia. Non c’è bisogno di ...

Natalità, al convegno i Collettivi impediscono l’intervento della ministra Roccella. Mattarella: “Incivile” - Natalità, al convegno i Collettivi impediscono l’intervento della ministra Roccella. Mattarella: “Incivile” - Duro il commento della premier meloni: “Lo spettacolo andato in scena è ignobile. Ancora una volta è stato impedito di esprimere le proprie idee: responsabile un gruppo di contestatori che si riempion ...

Il premierato spaventa perché indebolisce il trasformismo. Le ragioni di Meloni (e non solo) - Il premierato spaventa perché indebolisce il trasformismo. Le ragioni di meloni (e non solo) - Non getta la spugna. Perché non vuole essere “come tutti gli altri”. La premier Giorgia meloni sulla “madre di tutte le riforme”, è intenzionata ad andare avanti sulla strada intrapresa: “Questa rifor ...

