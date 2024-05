Twisters: un nuovo trailer ufficiale dello spettacolare disaster movie con Glen Powell - twisters: un nuovo trailer ufficiale dello spettacolare disaster movie con Glen Powell - twisters è diretto da Lee Isaac Chung, regista di Minari che in maniera abbastanza sorprendente ha deciso di cambiare genere e darsi a un film a altissimo tasso di effetti speciali e distruzione. La ...

J.J. Abrams, Glen Powell in trattative per essere la star del nuovo sci-fi - J.J. Abrams, Glen Powell in trattative per essere la star del nuovo sci-fi - Il protagonista di Tutti tranne te potrebbe entrare nel cast del nuovo film del regista di Star Trek.

C'è una grande tempesta in questo nuovo trailer di Twisters - C'è una grande tempesta in questo nuovo trailer di twisters - Ma è stato divertente e divertente, e ora c'è un sequel sotto forma di twisters, che dovrebbe arrivare nelle sale il 19 luglio. Dato che la premiere si sta avvicinando, è arrivato il momento di un ...