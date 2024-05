Milan - Blue Skye perde la causa contro Elliott | l’ordinanza non lascia scampo

Milano , 26 apr. (Adnkronos) - Un uomo di 49 anni di origine egiziana, ma residente in provincia di Milano , in regola con il permesso di soggiorno, è stato denunciato a piede libero dopo essere stato sorpreso ad utilizzare un auricolare bluetooth , ...

Tre ingredienti: la Monday Orchestra diretta da Luca Missiti, un album nuovo da presentare in anteprima assoluta e due solisti di fama internazionale. E' il concerto - evento di giovedì 9 maggio al Blue Note di Milano . Due i set in programma, il ...

Cessione Milan, Elliott vince contro Blue Skye anche in Lussemburgo: archiviate tutte le indagini penali ULTIME - Cessione milan, Elliott vince contro blue Skye anche in Lussemburgo: archiviate tutte le indagini penali ULTIME - Cessione milan, Elliott vince contro blue Skye anche in Lussemburgo: archiviate tutte le indagini penali. Cosa è successo Altra sconfitta per blue Skye, che perde contro Elliott anche in Lussemburgo.

Milan, Elliott vince contro Blue Skye in Lussemburgo: archiviate tutte le indagini penali - milan, Elliott vince contro blue Skye in Lussemburgo: archiviate tutte le indagini penali - Non si placa lo scontro tra Elliott e blue Skye nell’ambito dell’operazione di vendita che ha portato il milan dalle mani del fondo statunitense alla RedBird di Gerry Cardinale. L’ex socio di ...

Inchiesta Milan, CLAMOROSO: sospeso il direttore finanziario ed amministrativo rossonero. Il MOTIVO - Inchiesta milan, CLAMOROSO: sospeso il direttore finanziario ed amministrativo rossonero. Il MOTIVO - direttore finanziario ed amministrativo del milan dal 2019, è stato sospeso dal suo incarico. Il sospetto è che passasse segretamente informazioni confidenziali a blue Skye, fondo creato da Gianluca ...