Elly Schlein a Rondine - commossa dall’incontro con questi giovani

(Di giovedì 9 maggio 2024) Arezzo, 9 maggio 2024 – La segretaria del Partito Democraticooggi in visita alla Cittadella della pace di, vicino Arezzo, in risposta all'appello 'Avversari sì, ma nemici mai’ per un nuovo dialogo tra i partiti, lanciato nelle scorse settimane dal presidente e fondatore della Cittadella Franco Vaccari.ha incontrato gli studenti in arrivo dai paesi in guerra e i responsabili dell'associazioneCittadella della Pace. In contemporanea, spiega una nota, è arrivata anche l'adesione alla proposta dal segretario della Lega Matteo Salvini, tramite il consigliere toscano Giovanni Galli, che prossimamente visiterà, forse dopo la tornata elettorale di giugno. Secondo l'associazione messaggi importanti di adesione sono arrivati anche dal ...

La numero 7 in buca d'angolo. Elly Schlein ha festeggiato il 39esimo compleanno in una sala biliardo di Roma. Per l'occasione - si vede nel video di Italia-informa.com - ha indossato una camicietta celeste su giacca blu. Non si conosce l'esito ...

Il padre di Gaia von Freymann: “Sono passati 2 anni e mezzo dalla condanna di Pietro Genovese ma il Tribunale non ha deciso sulla pena” - Il padre di Gaia von Freymann: “Sono passati 2 anni e mezzo dalla condanna di Pietro Genovese ma il Tribunale non ha deciso sulla pena” - "Ora si trova a Londra e per la giustizia è un uomo libero a tutti gli effetti, in attesa che si pronunci il Tribunale di sorveglianza" ...

Natalità, al convegno i Collettivi impediscono l’intervento della ministra Roccella. Mattarella: “Incivile” - Natalità, al convegno i Collettivi impediscono l’intervento della ministra Roccella. Mattarella: “Incivile” - Duro il commento della premier Meloni: “Lo spettacolo andato in scena è ignobile. Ancora una volta è stato impedito di esprimere le proprie idee: responsabile un gruppo di contestatori che si riempion ...

Riforme: Tajani, ‘Schlein in piazza contro premierato Sì, ma no violenze' - Riforme: Tajani, ‘schlein in piazza contro premierato Sì, ma no violenze' - Roma, 9 mag. (Adnkronos) - “Penso che ognuno fa quel gli pare, basta che non si attacchi e non si offenda. L’importante che non si facciano manifestazioni violente. In democrazia ognuno ha la possibil ...