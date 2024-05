Festa della mamma | il regalo perfetto per trattarla come una diva

(Di giovedì 9 maggio 2024) Festeggiare con un pensiero speciale la nostra persona del cuore è un diktat. E andiamo a colpo sicuro se ci dirigiamo verso l'universo beauty, perché tra le righe di creme e sieri, profumi del cuore e gift all'insegna del relax la nostrapotrà facilmente leggere, ancora una volta, tutto l'amore che proviamo per lei. Ecco, allora, i suggerimenti per stupirla in bellezza

Cristina e Benedetta Parodi a Verissimo con la mamma hanno parlato della loro bellissima famiglia e della loro infanzia. La mamma ha detto di essere stata particolarmente dura e di aver imparato ora che si offendono notevolmente per alcune sue ...

Essere orfani di femminicidio cambia drasticamente le proprie prospettive di vita. Oltre alla perdita della mamma ci si ritrova infatti a dover gestire un rapporto incrinato con il papà, che può rompersi per sempre. Questa è la storia di Pasquale e ...

Mese di maggio al meglio per la nostra coppia di cicogna nera: si sono aperte ben 3 uova - Mese di maggio al meglio per la nostra coppia di cicogna nera: si sono aperte ben 3 uova - (Accettura, 09 Mag 24) Il mese di maggio volge al meglio per la nostra coppia di cicogna nera del Parco Gallipoli Cognato: si sono aperte ben 3 uova, il primo domenica 5, il secondo lunedì 6 e il terz ...

Festa della mamma 2024, 10 idee regalo low cost sotto i 20 euro - Festa della mamma 2024, 10 idee regalo low cost sotto i 20 euro - Se per la Festa della mamma vuoi fare un regalo davvero originale, la rosa “Never Fade & Eternal Love” ispirata al film La Bella e la Bestia è la soluzione. Simbolo di amore eterno, è avvolta da 20 ...

Teverola, Francesca Simonelli (Futura): “In campo come mamma e insegnante” - Teverola, Francesca Simonelli (Futura): “In campo come mamma e insegnante” - Teverola (Caserta) – Francesca Simonelli è il nuovo volto in ‘rosa’ della lista civica Teverola Futura.