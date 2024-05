La storia dei 'peli' raccontata alle bambine | ecco a cosa servono e perché li odiamo

Leggi tutta la notizia su milleunadonna

(Di giovedì 9 maggio 2024)leoni e marmotte non si depilano e invece gli esseri umani sì? Ansia da? Da dove viene? Come sconfiggerla? Chi e come sta cercando di liberare la specie umana dregole estetiche che ci portano a temere di averne troppi o troppo pochi? Partire daiper parlare di femminismo? Si può. E sarà propri...