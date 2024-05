Sono caregiver da 35 anni per stare vicino a mio figlio

Uno dei requisiti per Opzione Donna riservato alle caregivers è la residenza con il disabile. cosa succede se varia questa condizione? La Legge di Bilancio 2024 ha confermato la possibilità di smettere di lavorare in anticipo con Opzione Donna , ma ...

Maculopatie, riparte campagna nazionale ‘il tuo punto di vista conta’ - Maculopatie, riparte campagna nazionale ‘il tuo punto di vista conta’ - Le maculopatie sono patologie oculari che interessano l’area che si ... ma anche di coloro che gli stanno vicino: familiari, amici e caregiver. La nAmd colpisce prevalentemente le persone over 60 e ...

Immunodeficienze primitive: diagnosi precoce può cambiare la vita - Immunodeficienze primitive: diagnosi precoce può cambiare la vita - perché queste sono patologie che oltre a impattare sui costi sanitari diretti hanno anche un forte impatto in termini di costi indiretti legati alla perdita di produttività del paziente e del ...

Immunodeficienze Primitive: un incontro a Roma per gestire il percorso diagnostico - Immunodeficienze Primitive: un incontro a Roma per gestire il percorso diagnostico - Le immunodeficienze primitive (PID) sono patologie rare molto invalidanti e, in Italia, generano una spesa complessiva di 6 milioni di euro. La prevalenza è di 5,1 casi ogni 100.000 abitanti per le ci ...