Chiedeva link ai follower - ora trascina il Real Madrid | chi è Josel - il cognato di… Carvajal

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 9 maggio 2024) Ilè ai piedi di un calciatore. Vinicius? No. Bellingham? No. Rodrygo? No. Modric? No.u? Sì. I Blancos volano in finale di Champions League e l’attaccante spagnolo è stato il grande protagonista della vittoria in rimonta contro il Bayern Monaco. Dopo il 2-2 dell’andata, la situazione in Spagna rischiava di compromettersi con il vantaggio tedesco firmato dalla magia di Alphonso Davies. All’81’ Carlo Ancelotti si gioca una mossa della disperazione:u. Lo spagnolo si dimostra una riserva di lusso e in pochi minuti ribalta la situazione: all’88’ firma il pareggio e in pieno recupero fa esplodere il pubblico di casa con il gol del definitivo 2-1. Foto di Juanjo Martin / AnsaChi èu José Luís Sanmartín Mato, meglio conosciuto comeu è un calciatore spagnolo ...