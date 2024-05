Paralimpiadi - Luca Mazzone e Ambra Sabatini portabandiera a Parigi 2024

(Di giovedì 9 maggio 2024) Roma, 9 maggio– Saranno il ciclistae la velocista di atleticadella Squadra Azzurra ai XVII Giochi Paralimpici estivi. È quanto ha deciso oggi la Giunta del Comitato Italiano Paralimpico su proposta del Presidente del CIPPancalli.riceveranno, il prossimo 13 giugno, il Tricolore direttamente dalle mani del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e avranno il compito di guidare la Delegazione Italiana in occasione della cerimonia di apertura dei Giochi, in programma mercoledì 28 agosto. Pugliese di Terlizzi, in provincia di Bari, classe 1971,...

Per l’Italia del salto ostacoli che guarda al Piazza di Siena 2024 , uno dei più importanti concorsi equestri al mondo, il dado è tratto. La Federazione Italiana Sport Equestri ha infatti reso noto l’elenco dei convocati per l’evento romano, che si ...

Mazzone e Sabatini portabandiera alle Paralimpiadi di Parigi - Mazzone e Sabatini portabandiera alle Paralimpiadi di Parigi - ROMA (ITALPRESS) – Saranno il ciclista luca Mazzone e la sprinter Ambra Sabatini i due portabandiera della squadra azzurra alle Paralimpiadi di Parigi 2024, in programma dal 28 agosto all’8 settembre.

Il diktat di Cateno De Luca ai suoi: chi non si impegna è fuori - Il diktat di Cateno De luca ai suoi: chi non si impegna è fuori - MESSINA. “In città questa amministrazione non deve prendere un voto in meno rispetto alle regionali“, Cateno De luca dixit. Il leader di Sud chiama Nord riappare in pubblico dopo il ricovero per una p ...

Arisa cade in diretta da Fiorello. Poi la rivelazione: cosa è successo davvero - Arisa cade in diretta da Fiorello. Poi la rivelazione: cosa è successo davvero - Sul web è diventato virale il video della caduta di Arisa durante l'esibizione a Viva Rai2. La cantante è rovinata a terra mentre stava cantando il suo nuovo singolo ma, come ammesso da Fiorello, era ...